Конь вместо мотора: как выглядел первый общественный транспорт Киева в начале 1890-х годов. Фото

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал бешеную популярность среди горожан. Мало кто знает, но его предшественником была конка, которая ездила вдоль рельсов.

Архивные фото и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Этот вид транспорта обязан своим происхождением инженеру и предпринимателю Аманду Струве.

Взгляд в прошлое

"Царская площадь, Киев (ныне Европейская), 1891 – февраль 1892" На фото – конка, конный трамвай линии "Крещатик – Васильковская", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что запуск конки стал частью попыток модернизировать городской транспорт в конце XIX века. Вагон тянули две лошади, а маршрут пролегал через центр до Демеевки. Но история этой линии была короткой.

Впоследствии ее заменил электрический трамвай – Киев стал первым городом Российской империи с электрическим трамвайным движением (и вторым в Европе).

Немного истории столицы

