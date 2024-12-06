Виталий Кличко в День ВСУ поздравил и наградил военнослужащих медалями от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в День Вооруженных сил Украины поздравил и наградил в столичной мэрии 62 военнослужащих медалями "Честь. Слава. Государство". Из них 15 наград присвоены посмертно.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил защитников за отвагу и преданность нашему государству.

Так, Виталий Кличко в День Вооруженных сил Украины наградил 62 военнослужащих, в частности добровольцев, воюющих в составе иностранных батальонов, медалями "Честь. Слава. Государство". Из них 15 наград были присвоены посмертно – медали получили семьи погибших Героев.

"Уже больше 10 лет наше государство противостоит российской агрессии. Последние почти 3 года длится особенно драматический период нашей борьбы – полномасштабная варварская война, с которой ворвалась на нашу землю Россия. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам за отвагу и силу характера, за патриотизм и преданность Украине! Помним и чтим всех Героев, отдавших свои жизни в боях за Украину. Помогаем воинам, которые сегодня сражаются на передовой, и ветеранам, нуждающимся в нашем внимании и поддержке", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 6 декабря, минутой молчания почтили память погибших защитников Украины. Мероприятие провели в парке у памятника Тарасу Шевченко.

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