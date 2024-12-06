'Стою за...': в центре Киева почтили память погибших защитников Украины. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 6 декабря, минутой молчания почтили память погибших защитников Украины. Мероприятие провели в парке у памятника Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Героям!

Так, в центре Киева возле памятника Тарасу Шевченко неравнодушные граждане провели акцию "Стою за...", которая является частью всеукраинского мероприятия. В 9:00 активисты склонив головы минутой молчания почтили память защитников нашей страны, погибших отстаивая независимость и территориальную целостность Украины.

В руках участников акции были плакаты с именами и фотографиями людей, погибших в результате полномасштабной военной агрессии РФ против нашего государства. А также они призывали остановиться и поддержать мероприятие, вспомнив наших Героев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 2 декабря, на Майдане Незалежности почтили память погибшего украинского воина.На минуту остановилось движение транспорта перед траурным кортежем, а пешеходы склонили головы в знак скорби.

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