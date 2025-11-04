Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева еще не подключили к теплу и в чем причина

В Киеве продолжается процесс подключения зданий к теплу. Несмотря на российские обстрелы, которые повредили оборудование энергообъектов города, почти 90% жилых домов уже обогреваются.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Теплоснабжение учреждений социальной сферы началось с 3 октября.

Что известно

"В очередной раз посетил несколько энергообъектов столицы. Работа по восстановлению поврежденного вражескими обстрелами оборудования продолжается практически круглосуточно. При этом 29 октября Киев начал отопительный сезон. И к теплу уже подключены почти 90% жилых домов, которые управляются коммунальными управляющими компаниями. А все остальные дома – имеют возможность оперативного подключения", – уточнил Кличко.

Мэр напомнил, что Киеву удалось ликвидировать последствия ужасных ракетных атак на энергообъекты в 2023 году, восстановить утраченную тогда производственную мощность электроэнергии. Город достаточно стабильно прошел отопительный сезон в 2024-м и планово начал подачу тепла в октябре 2025 года.

Кличко добавил, что, к сожалению, параллельно со стартом отопительного сезона городские службы ликвидируют последствия новых массированных атак, которые враг нанес по критической инфраструктуре этой осенью.

"Отмечу, что Киев продолжает реализовывать концепцию распределенной когенерации. Уже этой зимой установка когенерационных установок позволит производить дополнительно около 100 мВт электроэнергии для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Это уникальный опыт, который нам приходится приобретать в условиях войны. И я очень благодарен киевским энергетикам, которые демонстрируют чрезвычайный профессионализм и слаженную работу", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже обеспечила 70% необходимых средств для импорта газа, что позволит полностью покрыть потребности в отоплении этой зимой. Официальный старт отопительного сезона запланирован на 28 октября, а в социальных учреждениях тепло уже подают.

