Кличко рассказал, сколько киевлян с начала полномасштабной агрессии РФ пошли защищать Украину

Около 100 тысяч киевлян, с начала полномасштабной агрессии России, пошли защищать Украину с оружием в руках. Среди воюющих в рядах ВСУ, в том числе немало работников коммунальных предприятий столицы.

Видео дня

Об этом в эфире радио "Армия FM" сообщил глава КГГА Виталий Кличко, передает пресс-служба политика. Город продолжает поддерживать защитников нашей страны.

"Почти сто тысяч киевлян пошли защищать Украину от агрессора. В частности, в ряды Вооруженных Сил стали и примерно треть коммунальщиков Киева. Конечно, это большое количество работников. И мы сегодня испытываем дефицит профессионалов на предприятиях города. Впрочем, нам удается держать ситуацию в столице, обеспечивать надлежащее функционирование города – это непросто. Потому что сегодня население столицы примерно такое же, как и до полномасштабного вторжения, – отметил Кличко.

По его словам, в Киев едут переселенцы с востока и юга Украины, потому что столица сейчас – один из самых защищенных городов.

"Также у нас работают все необходимые людям сервисы: коммунальные услуги, медицинское обслуживание, социальное, работают школы и садики. И мы делаем все, чтобы город жил и работал, вносил свой вклад в Победу", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из воинских частей, которой столица выделила из бюджета почти 15,5 млн. грн. На эти средства было закуплено 6 новых автомобилей и оборудование для нужд инженерно-саперного подразделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!