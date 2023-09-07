Кличко посетил военную часть, которую поддерживает Киев: на деньги города закупили авто и снаряжение для саперов. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из воинских частей, которой столица выделила из бюджета около 15,5 млн грн. На эти средства было закуплено 6 новых автомобилей и оборудование для нужд инженерно-саперного подразделения.

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Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. Город продолжает поддерживать защитников Украины.

"Посетил одну из воинских частей, которой Киев из городского бюджета выделил почти 15,5 млн грн. На эти средства военные из Группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины закупили 6 новых автомобилей и снаряжение для нужд инженерно-саперного подразделения и личного состава, который выполняет боевые задания. Благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать на дорогах, в лесах и объектах инфраструктуры всей Украины", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что также на средства столицы в военной части достроили административное помещение и отремонтировали помещение для военных.

"Эта помощь от общины Киева крайне необходима нашим защитникам. Большое уважение и честь каждому, кто бьется за Украину, за независимость и свободу нашего государства. Вместе мы победим!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевсовет должен выделить 800 млн грн на строительство фортификационных сооружений и насущные нужды военных подразделений, которые зарегистрированы в Киеве. Планируется принять изменения в бюджет и программу социально-экономического развития столицы, касающиеся выделения средств силам безопасности и обороны.

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