Кличко рассказал, какие инфраструктурные объекты были завершены в Киеве в 2024 году. Видео

В Киеве в 2024 году было завершено строительство нескольких важных инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о новом путепроводе на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и восстанавливаться.

"В августе 2024 года в Киеве открыли новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Длина путепровода, который построили – 125 метров. Строительство длилось всего год – с июня 2023 по август 2024 года. Обустроили подземный переход с пандусами для маломобильных граждан. Создали велодорожки, тротуары и транспортную развязку со съездами и заездами. Установили внешнее освещение и новые инженерные сети безопасности движения", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что в этом году в городе завершили весь комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. Он стал на 1 метр выше и на 9 метров шире. Кроме того, было открыто движение по обновленному участку Большой кольцевой дороги.

Новые транспортные развязки значительно увеличили пропускную способность узлов, уменьшили пробки и повысили безопасность дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, для Киева 2024 год был третьим годом, который Украина жила и сражалась за свою волю в условиях полномасштабной войны. Однако столица помогала украинским военным, олицетворяла необходимые инфраструктурные проекты и обновляла поврежденные вражескими атаками здания.

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