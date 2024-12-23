'Киев – сердце Украины, которое бьется в каждом из нас': Кличко показал, каким был 2024 год для столицы. Видео

Для Киева 2024-й был третьим годом, который Украина жила и сражалась за свою волю в условиях полномасштабной войны. Однако столица помогала украинским военным, воплощала необходимые инфраструктурные проекты и обновляла поврежденные вражескими атаками здания.

Видео дня

Соответствующее видео в своем Telegram-канале обнародовал мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и развиваться.

"2024 год был третьим годом, который Украина жила и сражалась за свою волю в условиях полномасштабной войны. Столица помогала фронту, удерживала инфраструктуру, осуществляла самые необходимые проекты, обеспечивала жителям сервисы, обновляла поврежденные вражескими атаками здания, работала, привлекала помощь от международных партнеров. Киев – сердце Украины, которое сражается в каждом из нас. Мы любим свою столицу и делаем ее сильной. Вместе помогаем нашим защитникам и их семьям! Слава Украине!" – подписал видео Кличко.

На опубликованной записи можно увидеть разные моменты жизни столицы в течение этого года. В частности, последствия ракетных атак на детскую больницу "Охматдет" и многоэтажку в Голосеевском районе, поврежденные детский сад и жилые дома.

На видео также можно увидеть восстановление столицы после варварских российских обстрелов, помощь украинским военным от столичной общины и открытие важных инфраструктурных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы многоэтажка первой получила отличие "Энергостойкий дом Киева". По словам мэра Виталия Кличко, теперь при отключениях электроэнергии здесь, в частности, работают лифт, а также насосы холодного и горячего водоснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!