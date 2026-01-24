Кличко рассказал, где самая сложная ситуация в Киеве после обстрела РФ: разворачивают дополнительные круглосуточные пункты обогрева

В Киеве после очередной террористической атаки РФ самая сложная ситуация с тепло- и энергоснабжением наблюдается в Деснянском районе. Сейчас здесьразворачивают дополнительные пункты обогрева, в частности в школах, где люди смогут согреться и переночевать.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры продолжаются круглосуточно.

Что известно

"Коммунальщики и энергетики восстанавливают поставки услуг после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру столицы. Самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло- и с водоснабжением, электричеством. Там около 600 домов без всех услуг. И разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее)", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что речь идет об опорных пунктах обогрева, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Их обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, а также возможностями для ночлега – карематами, питанием.

Городской голова уточнил, что эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения. Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет ГСЧС.

"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 24 января, в результате очередной российской атаки без тепла осталось почти 6 тысяч многоэтажек. Кроме того, в городе есть проблемы с водоснабжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!