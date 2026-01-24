В Киеве снова почти 6000 домов без отопления из-за атак РФ, – Кличко

В Киеве в субботу, 24 января, в результате очередной российской атаки без тепла осталось почти 6 тысяч многоэтажек. Кроме того, в городе есть проблемы с водоснабжением.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты уже начали восстановительные работы.

Дома без отопления

"В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января", – уточнил Кличко.

Мэр добавил, что также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в том числе по Киеву и области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь на субботу, 22 января, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены дома и авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!