Кличко показал, как отремонтировали еще один мост на Оболони в Киеве, и рассказал подробности. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко показал еще один капитально отремонтированный путепровод в Оболонском районе. Дорожники, в частности, заменили балки пролетных строений, обновили коммуникации и смонтировали энергосберегающее LED-освещение.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Все работы выполнили с учетом принципов безбарьерности.

"Осмотрел еще один капитально отремонтированный путепровод в Оболонском районе - на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Сооружение построили в 1986 году – и с тех пор ни разу капитально не обновляли", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что работы на этом объекте начали в июле прошлого года. За это время дорожники заменили балки пролетных строений, устроили мостовое полотно и подпорные стенки и усилили конструкции опор.

Кроме того, специалисты обновили дождевую канализацию, перильное и барьерное ограждение, смонтировали энергосберегающее LED-освещение с декоративной подсветкой. Также здесь обустроили и тротуары с велодорожками.

"Сейчас путепровод полноценно работает. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Дорожники завершают благоустройство территории рядом", - добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт путепровода возле станции метро "Дарница". Сейчас специалисты разбирают его опоры и фундамент и одновременно устанавливают новые конструкции.

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