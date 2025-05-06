Кличко показал, как ремонтируют мост возле метро 'Дарница' в Киеве, и рассказал подробности. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт путепровода возле станции метро "Дарница". Сейчас специалисты разбирают его опоры и фундамент и одновременно устанавливают новые конструкции.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Открыть движение транспорта по новому путепроводу планируют в конце ноября.

"Проверил, как идет ремонт путепровода возле метро "Дарница" - на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Реконструкцию объекта начали в феврале. А в эксплуатации он был с 1963 года. И с тех пор без капремонта", – рассказал Кличко.

По словам мэра, дорожники уже демонтировали изношенное мостовое полотно и пролетные строения путепровода. Специалисты разбирают опоры и фундамент и одновременно устанавливают новые конструкции.

В дальнейшем они смонтируют металлические пролетные строения над проспектом и линией метрополитена, с последующим устройством мостового полотна – это будет фактически новый путепровод. Обустроят и дополнительную полосу на Броварском проспекте на въезд в город.

"После завершения строительных работ смонтируют новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. Установят перильное и барьерное ограждение. Обустроят на путепроводе и подходах к нему велодорожки. Для людей с инвалидностью понизят бортовой камень, устроят тактильную навигацию и тротуары из безфасковых ФЭМ. Упорядочат прилегающую территорию", - резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на год перекрыли движение для транспорта и пешеходов частью проспекта Европейского Союза. Это необходимо для строительства линии метрополитена на Виноградарь.

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