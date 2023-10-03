Киевсовет рассмотрит обращение к правительству о погашении задолженности по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение, – Кличко

Киевсовет в четверг, 5 октября, рассмотрит обращение к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. На сегодняшний день она составляет 6,8 миллиарда гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В противном случае отопительный сезон в городе может оказаться под угрозой срыва.

"Киевсовет в четверг обратится к правительству по погашению задолженности государства перед столицей (так же, как и перед всеми громадами) по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация, по сути, очень серьезная. Напомню, задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. А по всей стране – 36 миллиардов! То есть местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа", – подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы напомнил, что правительство обещало компенсировать эту разницу в тарифе, а президент Украины давал поручение. Но средств город пока так и не получил. Пока теплопредприятия работают с бешеными убытками и Киев не может самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства.

"Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять такое обращение к правительству. Отдельно хочу обратиться к депутатам Верховной Рады, особенно к мажоритарщикам. Что касается защиты прав местных громад. В частности, чтобы народные избранники поддержали правки к бюджетным законопроектам, которые должен рассмотреть парламент, – в части решения вопроса компенсации разницы в тарифах и обеспечения кредитоспособности громад", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица готовится к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие предприятия Киева завершили гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках.

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