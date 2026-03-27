Киевские таможенники предотвратили вывоз из Украины почти 40 археологических памятников 8-20 веков. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
Таможенники предотвратили незаконный вывоз с территории Украины 39 аутентичных археологических памятников 8-20 веков. Артефакты отправляли за границу из разных регионов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Артефакты переданы на склад.

Что известно

"Киевские таможенники не позволили незаконно переслать за пределы Украины в международном почтовом отправлении 39 предметов археологии, которые имеют культурную ценность. Отправляли их в США, Францию и Италию жители Харьковщины, Прикарпатья и Винницкой области", – говорится в сообщении.

Специалисты Национального музея истории Украины определили, что предоставленные на экспертизу предметы – аутентичные образцы салтово-маяцкой культуры, а также времен Средневековья, Раннемодерной, Модерной и Новейшей эпохи на территории Украины.

Среди изъятого два бронзовых туалетных набора являются образцами предметов быта салтово-маяцкой культуры, распространенной когда-то, в частности, в бассейне реки Северский Донец (8-10 века). Такие косметические наборы состоят из копоушки, пинцета и заколки.

Прикладная личная печать относится к памятникам сфрагистики (18 век) с гравированными инициалами, три нательные медные четырехконечные крестики латинского типа (18 век). А также пять бронзовых перстней со вставками из стекла – образцы женских украшений (19-20 века), которые относятся к памятникам декоративно-прикладного искусства Украины.

Все образцы являются предметами археологии, экспертами они признаны культурной ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевские таможенники предотвратили вывоз из Украины редкого шлема 1915 года, который принадлежал прусскому офицеру. Военный артефакт нашли в посылке, которая направлялась в США.

