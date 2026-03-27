Киевские таможенники предотвратили вывоз из Украины почти 40 археологических памятников 8-20 веков. Подробности и фото

Таможенники предотвратили незаконный вывоз с территории Украины 39 аутентичных археологических памятников 8-20 веков. Артефакты отправляли за границу из разных регионов Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Артефакты переданы на склад.

Что известно

"Киевские таможенники не позволили незаконно переслать за пределы Украины в международном почтовом отправлении 39 предметов археологии, которые имеют культурную ценность. Отправляли их в США, Францию и Италию жители Харьковщины, Прикарпатья и Винницкой области", – говорится в сообщении.

Специалисты Национального музея истории Украины определили, что предоставленные на экспертизу предметы – аутентичные образцы салтово-маяцкой культуры, а также времен Средневековья, Раннемодерной, Модерной и Новейшей эпохи на территории Украины.

Среди изъятого два бронзовых туалетных набора являются образцами предметов быта салтово-маяцкой культуры, распространенной когда-то, в частности, в бассейне реки Северский Донец (8-10 века). Такие косметические наборы состоят из копоушки, пинцета и заколки.

Прикладная личная печать относится к памятникам сфрагистики (18 век) с гравированными инициалами, три нательные медные четырехконечные крестики латинского типа (18 век). А также пять бронзовых перстней со вставками из стекла – образцы женских украшений (19-20 века), которые относятся к памятникам декоративно-прикладного искусства Украины.

Все образцы являются предметами археологии, экспертами они признаны культурной ценностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!