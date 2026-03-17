Из Украины пытались вывезти редкий шлем прусского офицера 1915 года. Фото

Киевские таможенники предотвратили вывоз из Украины редкого шлема 1915 года, который принадлежал прусскому офицеру. Военный артефакт нашли в посылке, которая направлялась в США.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Уникальная вещь изъята до решения суда.

Что известно

"Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку за границу в международном почтовом отправлении редкого военного артефакта. Оригинального защитного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи. Отправителем оказался житель Ровенской области, адресатом – получатель в США", – говорится в сообщении.

По словам таможенников, они направили предмет на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Там установили, что это пикельгаубе (пикельгельм) – защитный шлем прусского офицера 1915 года. Все металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что характерно для офицерского состава армии Германской империи.

На шлеме сохранен оригинальный латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной. На его груди – буквы "FR" (Фридрих I), а на ленте на немецком языке выгравирован девиз: "С Богом за короля и отечество".

Внутри купол украшен кожей типа лайка с полковым штампом. И штамп, и текст эксперты признали оригинальными. По их выводам, шлем, вероятно, принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи.

По заключению специалистов, мемориальные прусские офицерские шлемы пикельгаубе на антикварных рынках Европы, Украины и РФ практически не встречаются, а подобные образцы являются редкими. Предмет имеет культурную и историческую ценность.

Для вывоза таких артефактов за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры, но никаких разрешительных документов таможенникам предоставлено не было. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ч.2 ст.473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до решения суда.

