Из Украины пытались вывезти редкий шлем прусского офицера 1915 года. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
Киевские таможенники предотвратили вывоз из Украины редкого шлема 1915 года, который принадлежал прусскому офицеру. Военный артефакт нашли в посылке, которая направлялась в США.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Уникальная вещь изъята до решения суда.

Что известно

"Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку за границу в международном почтовом отправлении редкого военного артефакта. Оригинального защитного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи. Отправителем оказался житель Ровенской области, адресатом – получатель в США", – говорится в сообщении.

По словам таможенников, они направили предмет на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Там установили, что это пикельгаубе (пикельгельм) – защитный шлем прусского офицера 1915 года. Все металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что характерно для офицерского состава армии Германской империи.

На шлеме сохранен оригинальный латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной. На его груди – буквы "FR" (Фридрих I), а на ленте на немецком языке выгравирован девиз: "С Богом за короля и отечество".

Внутри купол украшен кожей типа лайка с полковым штампом. И штамп, и текст эксперты признали оригинальными. По их выводам, шлем, вероятно, принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи.

По заключению специалистов, мемориальные прусские офицерские шлемы пикельгаубе на антикварных рынках Европы, Украины и РФ практически не встречаются, а подобные образцы являются редкими. Предмет имеет культурную и историческую ценность.

Для вывоза таких артефактов за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры, но никаких разрешительных документов таможенникам предоставлено не было. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ч.2 ст.473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до решения суда.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники пресекли попытку вывоза в Германию украшения, часть которого – настоящие археологические сокровища, признанные культурными ценностями. Речь идет об ожерелье, отдельные детали которого относятся к I– XII векам.

