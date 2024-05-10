Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 10 мая, в последний рабочий день недели утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Традиционная пробка возникла на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), а также есть тянучки на отдельных участках проспекта Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка (в районе Дарницкой площади), а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Медленно едут машины на проспектах Броварском (от станции метро "Черниговская") и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках от Совских прудов и до Севастопольской площади). Тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (в обе стороны – ДТП), есть небольшие проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Как всегда, есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской (ремонт дороги) в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" – ремонтные работы), а также тянется транспорт по улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") .

Затор возник на Берестейском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская" и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади). Тянутся машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской и Большой Окружной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 9 мая, на улице Остафия Дашкевича легковушка на скорости протаранила столб, в результате чего электроопора не выдержала и упала. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя, на место вызвали спасателей.

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