Киев в лидерах среди регионов Украины по нарушениям ПДД. Подробности и фото

Украинцы накопили почти 2 миллиона гривен неуплаченных штрафов ПДД – только в этом году Единый реестр должников пополнился на 375 810 производств. Среди регионов первое место занимает – Киев.

Об этом говорится в материале портала "Опендатабот". Мужчины чаще "забывают" рассчитаться за нарушения.

Что известно

"Почти 2 миллиона долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД насчитывается у украинцев. Только с начала года Единый реестр должников пополнился на 375 810 производств из-за неуплаченных своевременно нарушений ПДД. В этом году ситуация улучшилась: новые долги появляются не так стремительно, как в предыдущие годы полномасштабной войны", – говорится в сообщении.

Среди регионов по нарушениям ПДД лидирует Киев – 12% или 43 654 производства (отдельно Киевщина – 25 453 производства). Второе и третье место в этом "рейтинге" занимают Днепропетровщина – 36 879 (10%) и Одесская область – 29 502 (8%).

Чаще всего в Украине нарушают и не платят мужчины 25-45 лет – на них приходится 41% всех производств. Впрочем, и женщин, нарушивших ПДД и попавших в Реестр, становится больше год от года, с 8% в 2021 до 21% в этом году.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина 8 превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

