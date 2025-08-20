УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Киевщине пьяный водитель грузовика на скорости "снес" более 20 метров металлического отбойника. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,5 т.
На Киевщине пьяный водитель грузовика на скорости 'снес' более 20 метров металлического отбойника. Фото

В Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Видео дня

На нарушителя составили сразу три административных материала. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя.

Что известно

"Вчера (21 августа. – Ред.), около 3:00, на 24 км автодороги М-01 "Киев – Чернигов" мы обнаружили водителя грузового автомобиль MAN, который совершил дорожно-транспортное происшествие", – рассказали правоохранители.

На Киевщине пьяный водитель грузовика на скорости "снес" более 20 метров металлического отбойника. Фото

По словам патрульных, 41-летний водитель грузовика, двигаясь по автодороге, на скорости протаранил металлический отбойник. На опубликованных пресс-службой фото можно увидеть, что машина "снесла" не менее 20 метров ограждения.

На Киевщине пьяный водитель грузовика на скорости "снес" более 20 метров металлического отбойника. Фото

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на месте остановки с помощью прибора Драгер. Результат превысил установленную норму в 13 раз – 2,68 промилле. Также водитель отказался предоставлять для проверки водительское удостоверение.

На Киевщине пьяный водитель грузовика на скорости "снес" более 20 метров металлического отбойника. Фото

Что грозит

На водителя грузовика составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление машиной в состоянии опьянения (минимальный штраф 17 тысяч гривен), а также на него вынесли постановление за управление транспортом без соответствующих документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на мосту Патона легковушка на скорости наехала на ограничитель и перевернулась на крышу. Как оказалось водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения – прибор Драгер даже не смог установить точное количество промилле в крови мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!