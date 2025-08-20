На Киевщине пьяный водитель грузовика на скорости 'снес' более 20 метров металлического отбойника. Фото

В Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Видео дня

На нарушителя составили сразу три административных материала. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя.

Что известно

"Вчера (21 августа. – Ред.), около 3:00, на 24 км автодороги М-01 "Киев – Чернигов" мы обнаружили водителя грузового автомобиль MAN, который совершил дорожно-транспортное происшествие", – рассказали правоохранители.

По словам патрульных, 41-летний водитель грузовика, двигаясь по автодороге, на скорости протаранил металлический отбойник. На опубликованных пресс-службой фото можно увидеть, что машина "снесла" не менее 20 метров ограждения.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на месте остановки с помощью прибора Драгер. Результат превысил установленную норму в 13 раз – 2,68 промилле. Также водитель отказался предоставлять для проверки водительское удостоверение.

Что грозит

На водителя грузовика составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление машиной в состоянии опьянения (минимальный штраф 17 тысяч гривен), а также на него вынесли постановление за управление транспортом без соответствующих документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на мосту Патона легковушка на скорости наехала на ограничитель и перевернулась на крышу. Как оказалось водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения – прибор Драгер даже не смог установить точное количество промилле в крови мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!