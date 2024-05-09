Киев утром сковали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 9 мая, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренняя пробка возникла на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту) и на отдельных участках проспекта Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка (в районе Дарницкой площади), а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Медленно едут машины на Броварском проспектах и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках от Совских прудов и до Севастопольской площади). Тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (в обе стороны – ДТП), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (ремонтные работы). Как всегда, есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Есть пробка на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также тянется транспорт по улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки (в сторону центра).

Пробка возникла на Берестейском проспекте (от въезда в город и до станции метро "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и есть проблемы на бульваре Тараса Шевченко. Тянутся машины на отдельных участках проспектов Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской и Большой Окружной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 7 мая, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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