Киев утром накрыл сильный дождь с градом. Все подробности, фото и видео

Киев в среду, 8 апреля, утром накрыл сильный дождь с градом. В результате видимость на дорогах временно ухудшилась.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Синоптики предупреждали об осадках в столичном регионе.

Что известно

Так, утром среды, 8 апреля, около 9:40 в Киеве пошел дождь, в частности, в Оболонском районе – с градом. В результате осадков видимость на улице значительно ухудшилась, а размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметра.

Стоит добавить, что такие осадки в столице наблюдаются второй день подряд.

Напомним, в Киевской области в среду, 8 апреля, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +9°С.

Погода в предыдущие периоды

Март 2026 года оказался самым сухим в Киеве начиная с 1891 года. Кроме того, по информации климатологов, первый месяц весны стал четвертым в рейтинге самых теплых с начала наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

