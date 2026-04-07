Заморозки и дождь с мокрым снегом: прогноз погоды по Киевской области на 8 апреля

В Киевской области в среду, 8 апреля, синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 8 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура по области ночью 1-6°С тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°С); днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла; днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

