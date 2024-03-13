Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в среду, 13 марта, из-за снегопада на дорогах города утром образовались многочисленные пробки. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Из-за погодных условий почти сплошная пробка образовалась на участке от проспекта Романа Шухевича до Караваевых Дач. Сильно тянется движение авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и к ВДНХ, а также от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (на параллельной улице – Васильковской ситуация не лучше). Проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Есть трудности для транспорта на нескольких участках Большой Окружной дороги (в частности, от Теремков и до улицы Николая Трублаини), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки), тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро " Шулявская" и к Караваевым Дачам – в обе стороны).

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и в сторону Подола). Есть пробка на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая" (стоит добавить, что пробку на проспекте можно объехать по улице Энтузиастов).

Тянется транспорт на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от КПИ и до Галицкой площади). Сплошная пробка есть на участке от проспекта Леся Курбаса и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 12 марта, пошел снег. Поэтому видимость на дорогах столицы значительно ухудшилась.

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