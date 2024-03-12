Синоптики не прогнозировали: в Киеве неожиданно пошел снег. Фото и видео

В Киеве во вторник, 12 марта, в некоторых районах города пошел снег. Поэтому видимость на дорогах столицы значительно ухудшилась.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Из-за "плюсовой" погоды он сразу тает.

Так около 12:30 в столице 12 марта пошел снег. Поэтому на дорогах города существенно ухудшилась. Следует добавить, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, снегопада в столице не ожидалось. Максимум – в Киевской области прогнозировали днем местами небольшой дождь.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 марта в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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