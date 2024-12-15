Киев Роджера Фентона: в сети опубликовали первые фото столицы Украины, сделанные британцем в 1852 году

В 1852 году Киев посетил известный британский фотограф-новатор Роджер Фентон. Благодаря ему до нас дошли первые снимки дошедших до наших дней столицы Украины.

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Старые снимки и историю опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город более 170 лет назад.

"Киев Роджера Фентона. Самые первые из известных фотографий-колотипий Киева и Андреевской церкви сделал в 1852 г. знаменитый британский мастер Роджер Фентон (1819-1869), вошедший в историю как человек, изменивший мир. В те годы Фентон начал заниматься новым видом искусства – фотографией и поездка его в Киев была связана со строительством Чарльзом Виньолем первого капитального моста через Днепр", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, невозможно сказать, сколько фотографий было сделано в Киеве, потому что сохранившиеся разбросаны по миру. Британец снимал Днепр, панораму Киева с левого берега и виды Подола, а также зарисовал первые постройки на Крещатике.

Часть видов, произведенных в Российской империи, Фентон представил в 1852 году на декабрьской выставке в Королевском обществе искусств, а в апреле 1853 г. им была организована первая в мире коммерческая фотовыставка. Продавались "русские красоты" для английской публики по 7 шиллингов и 6 пенсов, при том что британские виды – всего за 3 шиллинга, а фото с видом на Киево-Печерскую Лавру было насколько популярно, что за него просили 12 шиллингов.

Роджер Фентон – британский фотограф-новатор, один из первых фотографов, работавших в местах проведения боевых действий. Автор первых фотографий столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 можно было увидеть один из забытых символов строго Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

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