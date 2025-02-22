Киев попал в 30-ку рейтинга самых загрязненных городов мира: что известно

Киев в субботу, 22 февраля, попал в 30-ку рейтинга самых загрязненных городов мира. Столица Украины, по состоянию на 9:00, заняла 26-е место.

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Соответствующие данные опубликовал портал IQAir, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Жителям столицы лучше ограничить пребывание на улице

Так, утром субботы столица Украины оказалась на 26 месте рейтинга самых загрязненных городов мира – между Мумбаи (Индия – 25 место) и Чиангмай (Таиланд – 27 место).

Индекс загрязнения Киева составил 111. На первом месте рейтинга оказался город Кампала (Уганда).

Следует добавить, что согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА самый грязный, по состоянию на 9:00, воздух был на левом берегу города, а также в районе Подола.

"По состоянию на 08:00 22 февраля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных сфер. давления не способствует рассеиванию примесей", – добавили в пресс-службе КГГА.

Следует добавить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 21 февраля, переменная облачность , синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -7°С.

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