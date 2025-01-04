Киев покрыл сильный снегопад: видимость упала до 100 метров. Фото и видео

Некоторые районы Киева в субботу, 4 января, после обеда накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах временно ухудшилась.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Кроме того, в столице из-за порывов ветра и гололеда сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.

После обеда в некоторых районах столицы начался сильный снегопад, из-за которого видимость на улицах сильно ухудшилась.

Следует добавить, что осадки были не длинными – буквально через 5-7 минут снегопад закончился, небо прояснилось, а снег пошел дальше – на левый берег города и центр столицы.

Отметим, что в то время, как на севере города бушевала непогода, на другой стороне – спокойно и без осадков.

Добавим, в Киевской области в воскресенье, 5 января, облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!