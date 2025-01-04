Гололедица и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 5 января

В Киевской области в воскресенье, 5 января, облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 5 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С, днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0-2°С; Мироновка -3°С… -1°С; Фастов 0°С…-2°С; Яготин -3°С... -1°С; Барышевка 0°С…-2°С; Борисполь 0°С… -2°С.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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