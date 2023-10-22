Киев накрыл туманом: в соцсетях опубликовали невероятные кадры осеннего города. Фото и видео

Киев в воскресенье, 22 октября, покрыл туман, в результате которого в городе упала видимость. Пользователи соцсетей делятся невероятными фотографиями и видео города над Днепром.

OBOZ.UA подобрал сборник ярких кадров столицы Украины. Такую погоду в столице фиксируют второй день подряд (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Да, утром в воскресенье Киев накрыл туман, из-за чего видимость на улицах упала до 200-500 метров. Благодаря погодным условиям украинцы делают невероятные фотографии и видео города, публикуемые в соцсетях.

Видео дня

Можно посмотреть как выглядит мост Кличко, спуск на троллее над Днепром, который объединяет Обзорную площадку возле Европейской площади и Труханов остров. Жители же верхних этажей высотных жилых домов даже не видят, что происходит во дворе.

По прогнозам синоптиков, туман в столице и на Киевщине начнет рассеиваться во второй половине дня.

Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 22 октября, синоптики прогнозируют утром туман, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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