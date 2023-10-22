Без осадков и до +24°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 22 октября, синоптики прогнозируют утром туман, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Сегодня, 22 октября, по Киевской области без осадков. Утром туман. Температура по области в среднем 18-23°С, в Киеве около 20°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что до 25 октября включительно будут наблюдаться дожди разной интенсивности. С понедельника температура в дневные часы будет находиться в пределах 13-16°С.

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В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +18°С…+20°С; Барышевка +18°С…+20°С; Борисполь +19°С…+21°С.

Напомним, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не слишком часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздух пойдет преимущественно о мокром снеге или снеге с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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