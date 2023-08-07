Киев 7 августа накрыла сильная гроза: ухудшилась видимость, сильные порывы ветра. Фото и видео

Киев в понедельник, 7 августа, после 12 часов накрыла сильная гроза. В результате непогоды на некоторых улицах образовали большие лужи, а видимость на дорогах ухудшилась.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В регионе объявлен уровень опасности, желтый (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, после 12:00 в столице начался сильный ливень, сопровождавшийся громом, молниями и сильными порывами ветра. В результате непогоды на дорогах ухудшилась видимость.

Отметим, что синоптики прогнозируют в столице 7 июля облачную погоду с прояснениями, дожди с грозой, ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, температура 21-26°С тепла.

Следует добавить, что согласно сообщению КГГА со вчерашнего дня, 6 августа, спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" совершили 8 выездов в нескольких районах Киева, где из-за сильных порывов ветра были повалены деревья.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в понедельник, 7 августа, произошло два пожара, возникших в результате попадания молнии.

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