В Киевской области 7 августа молнии стали причиной нескольких пожаров в жилом секторе

В Киевской области в понедельник, 7 августа, произошло два пожара, возникших в результате попадания молнии. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

"Ухудшение погодных условий, охватившее Киевскую область, стало причиной ряда пожаров в жилом секторе. Так, 7 августа в 05:36 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что в селе Морозовка в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС на площади 180 кв. м", – рассказали спасатели.

Кроме того, в селе Сухолучье Вышгородского района в этот же день в 06:12 молния привела к возгоранию хозяйственного здания. Для тушения были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

"Гидрометцентром и дальше прогнозируются грозы и ливни на территории Киевщины, поэтому спасатели призывают быть особенно осторожными и не подвергать себя опасности", – предупредили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 7 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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