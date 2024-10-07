Каждая жизнь важна: в Киеве патрульные спасли котенка, который бегал посреди дороги. Фото и подробности

В Киеве патрульные спасли жизнь маленькому котику. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"Утро дневной смены для напарников Александра Кисличко и Юлии Маляренко началось с хорошего дела. Патрулируя на проспекте Берестейском, инспекторы заметили посреди дороги промокший и обессиленный котенок. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей. К счастью, спасение не заставило себя ждать. Полицейские быстро остановили движение транспорта и забрали пушистику в безопасное место", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные завернули маленького котика в полотенце, отогрели и успокоили его. В дальнейшем напарники сообщили о происшествии представителей общества защиты животных. Зоозащитники пообещали патрульным позаботиться о маленьком нарушителе ПДД и найти ему хороших хозяев.

Напомним, в Оболонском районе Киева жительница многоэтажного дома обнаружила в стиральной машине живого ужа длиной около 50 сантиметров. Чтобы помочь змее на место вызвали зооспасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области спасатели пришли на помощь аисту. Он с раненым крылом оказался на вершине столба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!