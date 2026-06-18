Каждая жизнь важна: в Киеве патрульные помогли спасти раненого аиста. Фото

В Киеве правоохранители помогли спасти раненого аиста. Обессиленную птицу на обочине дороги заметили неравнодушные горожане и вызвали инспекторов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Что известно

"В Киеве мы позаботились о травмированном аисте. Неравнодушные граждане обнаружили раненую птицу на обочине дороги и сразу вызвали на помощь патрульных", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что полицейские Денис Караван и Дмитрий Лободенко осторожно подняли аиста, завернули его и поместили в служебный автомобиль. Птицу отвезли в благотворительную организацию, занимающуюся спасением животных, и передали специалистам, которые уже лечат птицу.

"Спасибо всем, кто присоединился к спасению раненой птицы. Каждая жизнь важна", – добавили в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA, украинские полицейские не прошли мимо и спасли птичку, которая запуталась в антидроновой сетке над дорогой. Это произошло на одной из трасс вблизи поселка Кушугум в Запорожской области.

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