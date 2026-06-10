Каждая жизнь имеет значение: на Запорожье украинские воины помогли птице, которая запуталась в антидроновой сетке. Фото и видео

Украинские воины-полицейские не прошли мимо и спасли птичку, которая запуталась в антидроновой сетке над дорогой. Это произошло на одной из дорог вблизи поселка Кушугум в Запорожской области.

Видео дня

Соответствующее видео в среду, 10 июня, опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины в официальном Telegram-канале. Точная локация и дата съемки не указаны.

Известно, четверо защитников на записи – это стрелки антидронового отряда запорожской полиции.

Правоохранители подчеркнули:"Каждая жизнь имеет значение". Воины осторожно достали перепелку, убедились, что она не получила серьезных повреждений, и отпустили на волю.

"Война наносит вред не только людям, но и природе и ее жителям", – напомнила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Донецкой области украинские аэроразведчики освободили из антидроновой сетки фазана. Птица не могла самостоятельно выбраться и была истощена.

– Воины Государственной пограничной службы во время выполнения боевого задания пограничники спасли косулю, которая оказалась в смертельной ловушке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!