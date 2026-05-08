Карты для велосипедистов: 'Киев Цифровой' получил новую полезную функцию

Мобильное приложение"Киев Цифровой" получило новую полезную функцию. Отныне там появился новый слой карты для велосипедистов, что позволит удобнее планировать маршруты по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

"В приложении "Киев Цифровой" появился новый слой карты для велосипедистов. Она поможет велосипедистам удобнее планировать маршруты по городу. Так, в велокарте можно просматривать велодорожки и велополосы, строить маршруты с учетом городской инфраструктуры, а также находить места для парковки велосипедов", – говорится в сообщении.

Как отметили разработчики приложения, пользователи могут заранее проверить направление движения на отдельных участках, узнать тип покрытия и найти ближайшие велокоридоры. Кроме того, через интеграцию с сервисом 1551 велосипедисты могут оставлять сообщения о состоянии инфраструктуры и необходимых изменениях.

В "Киев Цифровом" отметили, что новая карта поможет жителям и гостям столицы удобнее пользоваться велосипедом как для ежедневных поездок, так и для досуга.

