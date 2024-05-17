Капитальным был только фундамент, а вещи вынесли заранее: как демонтировали незаконный "храм-МАФ" возле Десятинной церкви. Фото и видео

В Киеве в ночь с 16 на 17 мая был демонтирован "храм-МАФ" УПЦ МП, который был незаконно установлен у фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины. Деньги, уплаченные госучреждением за проведенные работы, компания-подрядчик перечислит на нужды ВСУ.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Здание находилось в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так, ночью с 16 на 17 мая подрядная организация демонтировала так называемый "храм-МАФ" УПЦ МП, который был незаконно установлен у фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

По словам представителя компании, убравшей "киоск", Игоря Журжия, их специалисты качественно и быстро, за несколько часов разобрали здание и с помощью спецтехники вывезли.

"Здание было капитальным в части фундамента, все, что выше, – деревянные конструкции. Все ценные вещи из помещения были унесены бывшими пользователями. То есть там не было икон или чего-то ценного – понимая, что будет выполняться решение суда, и они не могут его остановить, из помещения были вынесены ценные вещи. Если что-то находили, исполнители передавали на хранение в музей", – уточнил Журжий.

Он добавил, что деньги, уплаченные Музеем истории Украины за проведенные работы, компания-подрядчик перечислит на нужды ВСУ. Как отметили музейщики, позже на месте МАФа проведут археологические раскопки и исследования, а территорию временно оградят для безопасности граждан.

Добавим, как сообщили нам в пресс-службе полиции Киева, во время демонтажа конфликтных ситуаций зафиксировано не было.

Стоит напомнить, что строительство часовни произошло с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. В феврале 2023 года столичный суд обязал снести "храм-МАФ", а в сентябре это решение подтвердили в апелляционных инстанциях.

Представители УПЦ МП отказались выполнять решение суда. Именно поэтому в начале апреля Национальный музей истории Украины объявил сбор средств для демонтажа "храма-МАФа. Соответствующие работы должно проводить специализированное предприятие, а предварительная их стоимость – 772 тысяч гривен. Украинцы задонатили необходимую сумму менее чем за сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, 83% украинцев считают, что государство должно каким-то образом вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, 63% поддержали полный запрет этой церкви в Украине.

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