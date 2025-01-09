Кличко показал, как отремонтировали дорогу и обновили трамвайные пути на улице Кирилловской в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как обновили трамвайные пути и отремонтировали проезжую часть для авто и общественного транспорта по улице Кирилловской. Здесь, в частности, обустроили более 130 понижений на наземных пешеходных переходах для создания безбарьерной среды.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и развиваться.

"Проверил, как обновили трамвайные пути и отремонтировали проезжую часть для авто и общественного транспорта по ул. Кирилловской в Подольском районе столицы. Ремонт провели от Подольского депо до ул. Оленивской", – рассказал Кличко.

По словам мэра, собственными силами рабочие КП "Киевпасстранс" заменили изношенные аварийные пути протяженностью 5,1 км. И по ним уже двигаются 4 трамвайных маршрута. а для предупреждения несанкционированную парковку установили антипарковые столбики.

Кроме того, для создания безбарьерной среды обустроили более 130 понижений на пешеходных наземных переходах и тактильную навигацию вдоль улицы. Также было установлено новое освещение, и обустроена повышенная трамвайная остановка напротив стадиона "Спартак" в направлении Куреневки.

"Отмечу, в этом году запланировано собственными силами КП "Киевпасстранс" заменить также изношенные аварийные пути по ул. Глубочицкой", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2024 года было завершено строительство нескольких важных инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о новом путепроводе на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

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