Какой была 'Летающая тарелка' на Лыбидской в прошлом веке: история здания и архивные фото

Дом с "летающей тарелкой" – один из любимых у киевлян памятников архитектуры советского модернизма. Уникальное здание создал архитектор, композитор и ученый Флориан Юрьев, разработав его так, чтобы оно поражало не только формой, но и содержанием.

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Сейчас памятка все больше исчезает за массивной коммерческой застройкой, которая продолжается в районе станции метро "Лыбидская". OBOZ.UA рассказывает больше об истории "летающей тарелки" и публикует старые фото здания в том виде, в каком ее задумывал Юрьев.

Согласно проекту архитектора, здание должно было не только поражать формой. Назначение "тарелки" было служить пространством для светомузыкального театра. Ее необычная форма позволяет слышать внутри все нюансы голоса и звука музыкальных инструментов.

Для постройки "летающей тарелки" использовали передовые легкие материалы. Именно это позволило придать архитектурному элементу такую форму, как будто она зависла в воздухе. Внутри разместился просторный зал, в котором должны были проводить спектакли, концерты, кинопоказы и т.д.

Однако замысел Юрьева осуществился не полностью. Хотя само здание удалось и стало украшением Киева, разместить в нем театр не получилось. Его отдали под Институт научно-технической информации. Часть помещений отошла службам КГБ.

Тем не менее, архитектор получил за свою передовую работу награду. Премию Госстроя СССР "За новаторство в архитектуре" в размере 16 000 рублей он разделил со всеми участниками строительства. Это решение вызвало гнев у партийного руководства. Поэтому архитектор даже вынужден был покинуть свое дело.

После развала СССР уникальное здание стало никому не нужным. Оно начало приходить в упадок – коммуникации выходили из строя, фасад осыпался, помещения теряли свои качества. В 2012 году руководство института решило передать здание Фонду государственных имуществ.

Когда в 2015 году появились планы по сооружению на метро "Лыбидская" огромного торгового центра, половину здания с "летающей тарелкой" городские власти Киева передали в аренду компании сроком на 20 лет с правом автоматической пролонгации и реконструкции. Культурное сообщество сразу заподозрило, что уникальную памятку могут уничтожить. Началось целое движение за спасение тарелки. Здание стало главной локацией биеннале "Киевский Интернационал", а сам Флориан Юрьев написал открытое письмо с требованием сделать процесс реконструкции прозрачным.

В 2020 году Министерство культуры и информационной политики внесло здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. С того времени вносить изменения в его внешний вид без специального заключения целой комиссии невозможно.

Тем не менее, сейчас "летающая тарелка" постепенно исчезает из виду. Вокруг нее строят массивные современные сооружения, прикрывающие собой памятник модернизма.

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