УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Киеве метро стало работать на час дольше: новый график работы станций

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
375
В Киеве изменился график работы станций метро
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для пассажиров обновили аудиоинформацию в соответствии с новыми алгоритмами работы метро.

Что известно

"С 10 сентября в Киеве изменился график работы общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа. В соответствии с протоколом Совета обороны города Киева и решением правительства, комендантский час в столице будет длиться с 1:00 до 5:00. В связи с этим в столице продлят работу пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что, в частности, изменения коснутся основных маршрутов наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком, которые и ранее имели более длительное время работы. На этих маршрутах движение будет продолжаться в среднем на час дольше. Время первых отправлений при этом не изменится.

Обновленное расписание для каждого маршрута наземного общественного транспорта можно посмотреть на сайте КП "Киевпастранс".

Все станции киевского метрополитена в режиме пассажирских перевозок также будут работать на один час дольше. В то же время режим работы станций в качестве укрытий не меняется. Например, станция метро "Университет", которая сейчас открыта для входа до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогичным образом время работы продлят и на других станциях метро.

Новый график работы станций "зелёной" линии.

Пассажирам рекомендовали обращать внимание именно на время закрытия станции для входа, а не на расписание движения отдельных поездов. График работы составлен таким образом, чтобы пассажиры, вошедшие на станцию до её закрытия, могли доехать до любой другой станции метрополитена.

Новый график работы станций "синей" линии.

"Также напоминаем, что с 10 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать без ограничений во время действия желтого уровня угрозы. Пассажиры смогут продолжить поездку или, по желанию, покинуть вагон и воспользоваться станцией метро в качестве укрытия. В случае объявления воздушной тревоги красного уровня движение поездов на наземном участке "зеленой" линии будет приостановлено. Режим работы "красной" линии во время воздушных угроз желтого и красного уровней не меняется", – резюмировали в пресс-службе.

Новый график работы станций "красной" ветки.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в график работы метрополитена во время тревог внесены изменения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиКиевское метрокомендантский часметро
Редакционная политика