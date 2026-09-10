В Киеве метро стало работать на час дольше: новый график работы станций

В Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для пассажиров обновили аудиоинформацию в соответствии с новыми алгоритмами работы метро.

Что известно

"С 10 сентября в Киеве изменился график работы общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа. В соответствии с протоколом Совета обороны города Киева и решением правительства, комендантский час в столице будет длиться с 1:00 до 5:00. В связи с этим в столице продлят работу пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что, в частности, изменения коснутся основных маршрутов наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком, которые и ранее имели более длительное время работы. На этих маршрутах движение будет продолжаться в среднем на час дольше. Время первых отправлений при этом не изменится.

Обновленное расписание для каждого маршрута наземного общественного транспорта можно посмотреть на сайте КП "Киевпастранс".

Все станции киевского метрополитена в режиме пассажирских перевозок также будут работать на один час дольше. В то же время режим работы станций в качестве укрытий не меняется. Например, станция метро "Университет", которая сейчас открыта для входа до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогичным образом время работы продлят и на других станциях метро.

Пассажирам рекомендовали обращать внимание именно на время закрытия станции для входа, а не на расписание движения отдельных поездов. График работы составлен таким образом, чтобы пассажиры, вошедшие на станцию до её закрытия, могли доехать до любой другой станции метрополитена.

"Также напоминаем, что с 10 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать без ограничений во время действия желтого уровня угрозы. Пассажиры смогут продолжить поездку или, по желанию, покинуть вагон и воспользоваться станцией метро в качестве укрытия. В случае объявления воздушной тревоги красного уровня движение поездов на наземном участке "зеленой" линии будет приостановлено. Режим работы "красной" линии во время воздушных угроз желтого и красного уровней не меняется", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в график работы метрополитена во время тревог внесены изменения.

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