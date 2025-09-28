Как выглядит Институт кардиологии в Киеве, который атаковали оккупанты: фото и видео с места

В результате российской атаки в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. По состоянию на утро 28 сентября известно о двух погибших.

Также обломки повредили двор многоэтажки. Об этом сообщает OBOZ.UA, на месте происшествия побывал наш корреспондент.

Российский обстрел Киева 28 сентября

Ранее OBOZ.UA сообщал, что около восьми утра мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в государственном медицинском учреждении на одном из этажей произошел пожар, вероятно, были пострадавшие.

"Несколько автомобилей загорелись, но спасатели быстро ликвидировали огонь", – отметил мэр.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что возгорание произошло именно в здании Института кардиологии. Кроме того, удар пришелся по пятиэтажному жилому дому: из-под завалов достали тело 12-летней девочки, еще трех человек спасли, один человек получил ранения.

Также сообщается о повреждении других объектов в Соломенском районе – возгорании двухэтажного нежилого здания, попадании в складское помещение и частный дом.

Кроме того, в столице сообщается о последствиях атаки в нескольких районах, есть пострадавшие, погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Фиксируются последствия вражеских ударов и в пристоличном регионе: там также пострадали десятки людей, повреждены дома и хлебозавод.

