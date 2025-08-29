Как выглядела традиционная выставка цветов на Певческом поле в Киеве в 1994 году. Архивные фото

Певческое поле в Киеве невозможно представить без традиционной выставки цветов. Благодаря камере известного украинского фотографа Сергея Пятерикова, мы можем увидеть как происходило это действо во второй раз на этом месте во времена Независимости Украины – в 1994 году.

Видео дня

Уникальные снимки и историю на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал первый в независимой Украине Киевский городской голова Леонид Косаковский. Ее проводят ежегодно в Печерском ландшафтном парке.

Взгляд в прошлое

"27 августа 1994 года. Выставка цветов на Певческом поле. 39-я за всю историю их проведения, и вторая за время Независимости на этом месте. Первый день выставки. Она проходила 27-28 августа 1994 года. А вечером 28 августа состоялось церемония официального открытия Певческого поля", – говорится в сообщении.

Киевская городская выставка цветов – традиционная выставка, которая ежегодно проходит в Киеве в Печерском ландшафтном парке вокруг Певческого поля в последнюю неделю августа и приурочивается ко Дню Независимости Украины.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!