Как выглядел 'Верхний город' Киева в конце 1880-х годов. Уникальная панорама

Старые фото позволяют нам открыть для себя знакомые места Киева совсем с другой стороны. Благодаря панорамному фото мы можем увидеть, как выглядел Верхний город в конце 1880-х годов.

Архивный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "KYIV VIBE: часопис міста". В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"Панорама Верхнего города из современного Крещатого парка (иллюстрация из книги"Киев теперь и раньше". Издательство 1888 года)", – говорится в сообщении.

Опубликованное фото можно смело называть уникальным. На нем можно увидеть, как выглядели киевские холмы в начале 20-го века, нынешний Музей воды (сооружение первого киевского централизованного водопровода).

На заднем плане – аутентичный комплекс Михайловского Златоверхого монастыря (разрушен коммунистами в 1934-1936 годах) и Софиевский собор.

Река Лыбедь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

