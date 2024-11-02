Как кадр из фильма: в сети показали Надднепрянское шоссе в Киеве в 1958 году. Фото

Современное Надднепрянское шоссе – одна из самых загруженных автомагистралей Киева. Но, конечно же, так было не всегда.

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В Telegram-канале "Киев исторический" опубликовали снимок, сделанный в 1958 году. И он напоминает кадр из черно-белого фильма французской новой волны – такой же крупный план, в который вмещается целая сцена городской жизни, такой же естественный свет.

Однако машин ощутимо меньше. Сейчас Надднепрянское шоссе входит в перечень 17 ключевых транспортных артерий столицы. Здесь даже не действуют некоторые ограничения скорости на дороге.

В кадре же мы видим всего два автомобиля, которые разъезжаются в разные стороны. Их путь пролегает вдоль берега Днепра.

Исторически улица, на месте которой было построено шоссе, называлась Мышиловская. Однако во времена немецкой оккупации ее название сменили на Печерское шоссе, ведь она ведет в направлении района Печерск.

После завершения Второй мировой войны, когда началось интенсивное развитие Киева, эта местность приобрела особое значение. И получила современное название. Надднепрянским шоссе она называется аж с 1952 года. И в декоммунизации это название не нуждалось.

Современное Надднепрянское шоссе имеет по 4 полосы движения в каждую сторону и несколько транспортных развязок. А еще оно застроено высотными многоэтажками. Во что даже немного не верится, когда смотришь на снимок с одно- и двухэтажными домиками, которые стояли здесь семь десятилетий назад.

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