Гнезда и все для развлечений: в Киевзоо в новую фазенду переселили волнистых попугаев, спасенных во время войны. Фото

В Киевском зоопарке в новый авиарий переселили волнистых попугаев, спасенных во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для них созданы все необходимые условия, в частности, обустроены гнезда, качели и поилки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Большая группа волнистых попугайчиков, попавших в Киевзоо во время войны, переехала на свою новую летнюю фазенду. Реабилитация птиц – это сложный и длительный процесс. Ведь необходимо не только восстановить животное физически, но вернуть нормальное психологическое состояние и социализировать в группу себе подобных", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Киевзоо, именно для этого в заведении и создаются все новые и новые природные авиарии, где птицы находятся в стае непосредственно в зоопарке – на свежем воздухе среди зеленых кустов и деревьев.

Новая локация рассчитана на комфортное проживание двадцати волнистых попугайчиков, для которых обустроены гнезда, ветки деревьев, канаты и качели, присадки, кормушка и поилка. Дно устлано деревянной мульчей.

"Спасенные попугайчики вкусят зерновой корм, овощи и фрукты и быстро восстанавливают силы в дружеской громкой стае. Увидеть их можно в сквере напротив слоника. Приходите в гости!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в летний вольер переселили капибар. Для самых больших по размеру среди всех современных грызунов созданы летние угодья максимально приближенные к природным условиям.

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