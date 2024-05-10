Песчаный пляжик и травяные луга: в Киевском зоопарке в летний вольер переселили капибар. Фото и видео

В Киевском зоопарке в летний вольер переселили капибар. Для самых больших по размеру среди всех современных грызунов созданы летние угодья максимально приближенные к природным условиям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Наши капибары не оставляют равнодушным ни одного посетителя! За их прогулками, купанием и солнечными процедурами можно наблюдать хоть целый день. Их летние угодья максимально приближены к природным условиям: извилистый ручеек, песчаный пляжик, травяные луга, раскидистые кусты, тенистые деревья и любимое – лужи с грязью, в которой они обожают барахтаться", – рассказали в пресс-службе.

Эти крупнейшие в мире грызуны чистые вегетарианцы, основной рацион которых составляет зеленая травяная масса и специальные витаминные мюсли. А дополнительными вкусностями являются свежие побеги зерно-бобовых культур, с любовью высеянных у них на фазенде.

Найти капибар можно на копытном ряду Киевзоо между вольерами гуанако и мунтжаков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке для спасенных во время войны попугаев создали новый современный авиарий. Здесь для птиц есть стволы деревьев с дуплами, вязанки веток для обустройства гнезд, а для полезного и активного досуга есть, в частности, качели, песочница и канатные дорожки.

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