Из-за решений городских властей в 2009 году: в КГГА прокомментировали обыски правоохранителей

В помещении КГГА в пятницу, 7 февраля, проводятся обыски, связанные с отчуждением имущества территориального общества столицы еще в 2009 году. Правоохранителям предоставляются все необходимые документы по этому делу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городской власти оказывают содействие в проведении процессуальных действий следователями.

Сегодня, 7 февраля, в помещениях Киевской городской государственной администрации проходят обыски на основании определения Печерского районного суда города Киева от 28 января 2025 года. Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования и касаются возможных злоупотреблений должностных лиц, связанных с отчуждением имущества территориального общества Киева еще в 2009 году", – отметили в КГГА.

Кроме того, резонансную ситуацию с обысками и публичными обвинениями представителей городских властей прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что власти столицы сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы. И заинтересована в становлении правды и рассчитывает на объективное и беспристрастное расследование.

"Если обнародованные факты будут доказаны в суде, сразу будут управленческие решения.Отмечу, что решения по земельным вопросам, о которых сегодня идет речь, принимались согласно регламенту и поддерживались представителями всех фракций (политических сил) Киевсовета – и при рассмотрении на комиссиях, и в сессионном зале. Бороться с коррупцией, безусловно, нужно! Потому что это сегодня – один из ключевых вызовов для страны. И эта борьба должна быть эффективной и прозрачной на всех уровнях и звеньях государственного управления. Но освещаться так же широко медиа, как о Киеве", – резюмировал Кличко.

Напомним, 6 февраля украинские правоохранители пришли с обысками к киевскому бизнесмену Денису Комарницкому, который в прошлом был сопредседателем фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете. Дело касается земельной коррупции в Киевском городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала этого года руководство Киевской городской военной администрации не рассматривает письменные и устные обращения от городских служб. В частности, это касается вопросов компенсаций за поврежденные и уничтоженные вражескими обстрелами объекты недвижимого имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!