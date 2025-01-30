В КГГА рассказали, какие важные вопросы столицы по сей день находятся на рассмотрении у руководства Киевской ГВА

С начала этого года руководство Киевской городской военной администрации не рассматривает письменные и устные обращения городских служб. В частности, это касается вопросов компенсаций за поврежденные и уничтоженные вражескими обстрелами объекты недвижимого имущества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ранее мэр столицы обратился к президенту Украины из-за этой проблемы.

"С начала года руководство КМВА не рассматривает письменные и устные обращения от городских служб. В частности, по принятию важных решений по обеспечению жизнедеятельности столицы. Нерешение этих вопросов будет иметь критические последствия для территориального общества Киева", – отметили в КГГА.

Как отметили в пресс-службе, в частности, на столе у начальника КГВА лежат, ожидая подписи, важные документы. В их числе решение комиссий по рассмотрению вопросов компенсаций за поврежденные и уничтоженные вражескими обстрелами объекты недвижимого имущества.

"Нерассмотрение этих решений повлекло за собой невозможность компенсировать пострадавшим средства на восстановление. Речь идет о 11 квартирах. Еще 56 заявок под угрозой такой блокировки, и их количество ежедневно увеличивается", – подчеркнули в пресс-службе.

Также ожидает подписи планы работ по обследованию объектов, поврежденных в результате военных действий. Из-за того, что они не утверждены, невозможно осуществить фиксацию повреждений, чтобы начать восстановление 103 зданий и сооружений в столице. А именно: 87 многоэтажек, двух учебных заведений, двух медучреждений, трех объектов транспортной инфраструктуры, трех админзданий, одного объекта зеленого хозяйства, пяти частных нежилых помещений.

Также не рассмотрены решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, о признании предприятий, обеспечивающих прохождение отопительного сезона, критически важными. Их неприятие тормозит процесс бронирования работников, обеспечивающих бесперебойную работу этих предприятий.

"Кроме того, неутверждение тарифов на услуги ЖКХ отдельным субъектам хозяйствования может привести к невозможности их предоставления части киевлян. Решение о продлении образовательных лицензий в ряде учреждений среднего и дошкольного образования столицы. Непринятие этих решений фактически заблокировало работу заведений. И это – только часть вопросов, нуждающихся в решении в городе и которые в течение января не рассматривает новая команда КМВА", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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