Искусственная трава и футбольные ворота на крыше: в Киеве застройщик пытается ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ. Фото

Компания "Росток" продолжает попытки ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ, построенный на месте спортивных площадок на улице Вацлава Гавела в Киеве. Для этого рабочие создали на крыше здания "футбольное поле" – постелили искусственную траву, поставили ворота и огородили эту площадку строительной сеткой.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова. Активисты и местные жители выступали против строительства.

"Чего только не сделаешь, чтобы ввести ТРЦ в эксплуатацию. Чтобы получить согласование ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства), "Росток" налепил на крыше ТРЦ что-то очень забавное. Раскатали рулон искусственной травы, прикрутили две ворота, поставили сетку, которой обычно огораживают строительные работы", – рассказала Семенова.

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Депутат уточнила, сделанное рабочими футбольное поле, "ну очень не похоже на проект". И, скорее всего, этой площадкой пользоваться не будут.

"Выглядит оно максимально опасно. Попрошу ГИАГ обратить на это чудо инженерии максимальное внимание. Мячи, которые падают на голову с 3 этажа, это не прикольно", – подчеркнула Семенова.

Напомним, в Соломенском районе Киева застройщик, компания "Росток", уничтожил спортивные площадки, а на их месте построил торговый центр. Почему ввести этот объект в эксплуатацию он не может, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вблизи Соломенского ландшафтного парка активизировали строительство апарт-комплекса CitiZen. Фактически это ЖК, в котором продается квартира. Однако, чтобы не нарушать градостроительные условия, застройщик назвал жилой комплекс "апарт-комплексом", а квартиры продают как "апартаменты".

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