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Искусственная трава и футбольные ворота на крыше: в Киеве застройщик пытается ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Проект и реальное 'футбольное поле' сильно отличаются

Компания "Росток" продолжает попытки ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ, построенный на месте спортивных площадок на улице Вацлава Гавела в Киеве. Для этого рабочие создали на крыше здания "футбольное поле" – постелили искусственную траву, поставили ворота и огородили эту площадку строительной сеткой.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова. Активисты и местные жители выступали против строительства.

"Чего только не сделаешь, чтобы ввести ТРЦ в эксплуатацию. Чтобы получить согласование ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства), "Росток" налепил на крыше ТРЦ что-то очень забавное. Раскатали рулон искусственной травы, прикрутили две ворота, поставили сетку, которой обычно огораживают строительные работы", – рассказала Семенова.

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Искусственная трава и футбольные ворота на крыше: в Киеве застройщик пытается ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ. Фото
Искусственная трава и футбольные ворота на крыше: в Киеве застройщик пытается ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ. Фото

Депутат уточнила, сделанное рабочими футбольное поле, "ну очень не похоже на проект". И, скорее всего, этой площадкой пользоваться не будут.

Искусственная трава и футбольные ворота на крыше: в Киеве застройщик пытается ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ. Фото

"Выглядит оно максимально опасно. Попрошу ГИАГ обратить на это чудо инженерии максимальное внимание. Мячи, которые падают на голову с 3 этажа, это не прикольно", – подчеркнула Семенова.

Искусственная трава и футбольные ворота на крыше: в Киеве застройщик пытается ввести в эксплуатацию скандальный ТРЦ. Фото

Напомним, в Соломенском районе Киева застройщик, компания "Росток", уничтожил спортивные площадки, а на их месте построил торговый центр. Почему ввести этот объект в эксплуатацию он не может, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вблизи Соломенского ландшафтного парка активизировали строительство апарт-комплекса CitiZen. Фактически это ЖК, в котором продается квартира. Однако, чтобы не нарушать градостроительные условия, застройщик назвал жилой комплекс "апарт-комплексом", а квартиры продают как "апартаменты".

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