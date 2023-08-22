В Киеве возобновили стройку возле Соломенского парка: застройщик придумал, как втулить ЖК там, где его не должно быть

В Киеве вблизи Соломенского ландшафтного парка активизировали строительство апарт-комплекс CitiZen. Фактически это ЖК, в котором продают квартиры. Однако чтобы не нарушать градостроительные условия, застройщик назвал жилой комплекс "апарт-комплексом", а а квартиры продают как "апартаменты".

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Как пишет "Хмарочос", с начала полномасштабной войны строительство было приостановлено, но уже к августу 2023 года местные жители фиксируют активные подготовительные работы, в частности, на участке демонтируют старые сооружения. Против строительства выступают местные жители окрестных домов. Они создали общественную организацию "Сохраним Соломенский парк".

Они подали три иска о признании противоправными и отмене градостроительных условий (МУО) и ограничений, разрешения на строительство, детального плана территории (ДПТ). Об отмене МУО административным судом открыто судебное производство.

Юрист организации Александр Федоркив рассказал "Хмарачосу", что команда судится с Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Они просят признать противоправным и отменить разрешение на выполнение строительных работ, выданное в сентябре 2021 года. Киевский окружной административный суд 29 марта 2023 вернул исковое заявление без рассмотрения. В ответ ОО подала апелляционную жалобу, которую апелляционный суд удовлетворил и направил на продолжение разбирательства.

Бывшая ГАСИ (сейчас ГИАГ) перед ликвидацией выдала разрешение на выполнение строительных работ на строительство объекта "Строительство зданий гостиничного, офисного и многофункционального назначения на улице Генерала Шаповала, 1-3 в Соломенском районе", выданного ООО "Горстройальянс" и "Смарт-девелопмент".

Издание "Наши деньги" в 2019 году писало, что МУО изданы в соответствии с детальным планом территории в пределах Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенска, Механизаторов, Кудряшова и железнодорожных путей, утвержденного решением Киевсовета 2015 года. Однако это ДПТ в июле 2019 года было отменено судом. Тогда Киевсовет подал апелляционную жалобу. Однако, по словам юриста, дело было закрыто: истец отказался от исковых требований. На сегодняшний день ДПТ действует (его как раз оспаривает общественная организация).

В ДПТ было незаконно изменено функциональное назначение участка. Да, согласно Генплану Киева – это коммунально-складские территории, а в ДПТ они стали зоной "общественной застройки". Таким образом, ДПТ в этой части противоречит Генплану. Между тем выданные МУО не полностью соответствуют указанному плану территории, согласно которому они выданы, и позволяют заказчику строительства проектировать и строить жилые помещения.

Кроме того, целевое назначение участка не отвечает планам застройщика. Юрист утверждает, что согласно проектной документации строительства большинство помещений комплекса – жилые помещения. Территория застройки состоит из трех отдельных участков с разным целевым предназначением: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений автотранспортного предприятия; подсобных и вспомогательных построек и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности; зданий рыночной инфраструктуры (два участка).

"Генплан предполагает, что там должны быть коммунально-складские помещения, ДПТ – общественная застройка. В МУО (выдает КГГА) кроме общественной застройки предусмотрена возможность проектировать и строить жилые помещения, что противоречит как ДПТ, так и Генплану. Получив именно такие условия, застройщик, вопреки градостроительной документации, решил разработать проект, предусматривающий жилищную застройку", – объясняет юрист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Государственное агентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства. Теперь украинцы смогут проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком.

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