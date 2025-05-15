Информация манипулятивная и намеренно искаженная: Кличко – о видео 'празднования' на День траура

Представители городской власти Киева не устраивали каких-либо торжественных мероприятий или празднования в Дань траура. Информация об этом является искаженной и намеренно манипулятивной.

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Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Городская власть обратилась к правоохранителям относительно ситуации со слежкой за столичными чиновниками.

"На заседании Киевсовета прокомментировал информацию, которая распространялась в СМИ, в анонимных телеграмм-каналах относительно якобы какого-то празднования в День траура. Эта информация манипулятивная и намеренно искаженная. И является очередной из многочисленных попыток дискредитировать городскую власть. Никакого празднования или любого торжественного мероприятия в этот день не было!" – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что это было заранее запланированное выездное рабочее совещание на территории объекта критической инфраструктуры, а после его завершения состоялся ужин. На видео, которое снимали около 19:00, странным образом попав на территорию объекта критической инфраструктуры, нет никаких признаков празднования – ни музыки, ни веселья.

"Вместе с тем привлекает внимание тот факт, что съемка была бы невозможной без участия и помощи силовых структур. Были задействованы дроны, на использование которых в условиях военного положения требуется спецразрешение. Видео- и фотосъемка велись с военного катера. Проводились и другие мероприятия слежки, на которые, по закону, должны быть соответствующие постановления судов. Так что же происходит? За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве?" – добавил Кличко.

По его словам, городская власть обратилась в ГУ СБУ в городе Киев и Киевской области, к командующему Группировкой Сил и средств обороны города Киева, в военную комендатуру столицы, к военному коменданту Киевской области, коменданту северной комендатуры реки Днепр для выяснения всех обстоятельств относительно правовых оснований и организации и помощи в съемках этого "блокбастера".

"Сегодня мы видим все более безумные попытки заблокировать работу Киевсовета – чтобы он не собирался и был недееспособным. Обыски, допросы, запугивание депутатов, их публичная дискредитация, манипуляции и ложь. Делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе. "Похоронить" выбор киевлян, их право на самоуправление в своем городе, и подчинить столицу центральной власти. В нарушение всех законов и Конституции", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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